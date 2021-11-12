Родион Газманов рассказал, как избавился от шести лишних килограммов

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12 ноября 2021, 18:35 Источник: teleprogramma.pro

Родион Газманов, фото: vk.com/rodiongazmanov

Певец Родион Газманов рассказал, что за последний год похудел почти на шесть килограммов. У старшего сына известного артиста Олега Газманова много поклонниц, и девушки хотят знать о Родионе все.

Родион Газманов в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» ответил на ряд вопросов, в том числе назвал свой рост и вес. Рост певца - 170 сантиметров, вес — 69 - 70 килограммов. По признанию Газманова, он за последний год потерял около шести килограммов, которые для были совсем лишними.

Семья Олега Газманова спортивная. Родион рассказал, что он давно бегает и стал серьезно заниматься зарядкой. В своих блогах в соцсетях певеу делится, как ее правильно делать, как можно прокачать и зарядить весь организм всего за шесть минут. Родион считает, что его методика очень крутая.

Он всерьез занимается ею, не пропустил ни одного дня, в любую погоду, независимо от состояния и настроения.

Родион Газманов отметил, что свою спортивную задачу осознал только недавно, и за это время успел совершить довольно большой прогресс.

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