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Олесе Железняк исполнилось 47 лет: творческий путь актрисы

, 11:25

Олесе Железняк исполнилось 47 лет: творческий путь актрисы
Фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Олеся Железняк сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполняется 47 лет.

Олеся Владимировна Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. В детстве она занималась в хореографической студии. В 1999 году девушка окончила Российскую академию театрального искусства и была принята в труппу московского театра имени Ленинского комсомола.

Первым её спектаклем был «Варвар и еретик». Популярность пришла к актрисе после успешного кинодебюта в фильме «Ландыш серебристый».

Олеся участвовала в шоу «Ледниковый период» и была ведущей проекта «Ты суперстар».

В театре актриса сыграла роль в таких постановках, как: «Трактирщица», «Жестокие танцы», «Юнона и Авось».

Железняк замужем за актёром Спартаком Сумченко. У супругов есть четверо детей.

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