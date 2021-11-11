«Жизнь – это азартная игра»: Леонардо ДиКаприо исполняется 47 лет

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11 ноября 2021, 11:20 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает американский актер и продюсер Леонардо ДиКаприо. Лауреату многочисленных наград и премии исполняется 47 лет.



Леонардо Вильгельм ДиКаприо родился 11 ноября 1974 в Лос-Анжелесе. Его отец был автором комиксов, а мать секретарём суда. У актера есть русские корни. Мальчик учился в начальной школе, после чего поступил в Центр расширенных наук Лос-Анджелеса. Затем будущий актёр поступил в старшую школу Джона Маршалла.



Дебют актёрской карьеры ДиКаприо состоялся в два года, он выступил с танцем на фестивале перформанса. После чего нашёл агента и снялся более чем в тридцати рекламных роликах и даже в нескольких сериалах.

Дебютом ДиКаприо в кино стал комедийный фильм ужасов «Зубастики 3». Также он снялся в сериале «Болезнь роста» и фильме «Жизнь этого парня». В 1995 году ДиКаприо получил роль в вестерне «Быстрый и мёртвый». Через год Лео исполнил главную роль в фильме «Ромео и Джульетта».

Первым фильмом в 2002 году стала криминальная трагикомедия режиссёра Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». С 2014 года Леонардо участвовал в многомесячных съемках фильма «Выживший». В 2019 году на Каннском фестивале состоялась премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в котором ДиКаприо исполнил главную роль актёра по имени Рик Далтон.



В этом году ДиКаприо исполнит главную роль в триллере-вестерне под названием «Убийцы цветочной луны».

В 1199-х годах Леонардо ДиКаприо встречался с датской моделью Хеленой Кристенсен. В июне 2011 года он встречался с актрисой Блейк Лавли. А с 2017 года актёр находится в постоянных отношениях с Камиллой Морроне.

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