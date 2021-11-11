«Пока вы не полюбите себя, у вас нет ни малейшей возможности раскрытия своего потенциала»: актрисе Деми Мур исполнилось 59 лет

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11 ноября 2021, 11:15 Наталья Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня свой день рождения отмечает известная американская актриса Деми Мур. Ей исполняется 59 лет.



Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в штате Нью-Мексико. Её отец являлся военным летчиком, он ушёл от матери за два месяца до рождения дочери. Девочка выросла в неблагополучной семье. Мать с отчимом постоянно злоупотребляли алкоголем и часто меняли место жительства. С детства Деми Мур страдала от косоглазия и имела проблемы с почками.

В пятнадцать лет она переехала в Калифорнию, там её мать работала в компании по распространению журналов. Мур училась в старшей школе и работала в модельном агентстве.

Одну из своих первых ролей девушка сыграла в телесериале «Главный госпиталь» в 1982 году. После чего Деми появилась фильмах «Огни святого Эльма», «Несколько хороших парней» и «Разоблачение».

Также Мур сыграла в кинокартинах «Привидение», «Полусвет» и «Молодость по страховке».



Актриса является номинанткой на премию «Золотой глобус».

С 1980 по 1985 год она была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром. Вторым её мужем был актёр Брюс Уиллис. В этом браке у них родилось три дочери. А с 2005 по 2013 год Деми Мур была замужем за актером Эштоном Кутчером.

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