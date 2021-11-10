Михаилу Ефремову исполнилось 58 лет: судьба актера

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10 ноября 2021, 10:24 Наталья Полянская

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look; Михаил Ефремов

Михаил Ефремов сегодня отмечает свой день рождения. Советскому и российскому актёру театра и кино исполняется 58 лет.

Михаил Олегович Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Его родители были актёрами. Увлекаться театральным искусством он начал ещё с самого детства. Впервые на сцену МХАТа мальчик вышел в спектакле «Уходя оглянись». А в кино он стал сниматься с 1976 года. Его кинодебют состоялся в картине «Дни хирурга Мишкина».



В 1987 году Михаил окончил Школу-студию МХАТ и возглавил театр-студию «Современник-2». Кроме того, он принимал участие в проекте «Гражданин поэт» на радиостанции «Эхо Москвы» и запустил проект «Господин хороший».

В театре он сыграл в таких спектаклях, как: «Амстердам», «Тень» и «Борис Годунов».

Ефремов снялся в фильме «О чем говорят мужчины», «Оттепель» и «Про любовь».

В 2020 году Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова после дорожно-транспортного происшествия на Смоленской площади со смертельным исходом. Сейчас его карьера приостановлена. Артист отбывает тюремный срок.

Михаил Ефремов был женат пять раз. Первой его женой была актриса Елена Гольянова. Второй избранницей стала редактор Ася Воробьева. Третьей супругой была актриса Евгения Добровольская. Четвёртой дамой сердца стала Ксения Качалина, она тоже является актрисой. Пятой женой актёра является Софья Кругликова, она работает звукорежиссером.





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