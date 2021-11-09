Александр Петров назвал главное качество Олега Меньшикова: С ним люди становятся чуточку счастливее

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9 ноября 2021, 17:49 Источник: teleprogramma.pro

Олег Меньшиков, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актер театра и кино Александр Петров в день рождения народного артиста РФ, художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова назвал главное качество маэстро.

Меньшиков отметил день рождения ноября, актеру театра и кино, режиссеру исполнился 61 год.

Петров опубликовал фото вместе с Олегом Меньшиковым и актером Данилой Козловским и написал поздравление: "С днем рождения, маэстро, Олег Евгеньевич!... С днем рождения, шеф! Человек-оркестр! Человек-праздник! Человек-легенда!"

По признанию Петрова, "самое главное качество Олега Меньшикова — это, когда появляется Меньшиков, люди вокруг становятся чуточку счастливее!" "Всегда!" - подчеркнул артист.

Петров отметил, что вместе с Меньшиковым и Козловским их заснял художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, который приходил поздравить Олега Меньшикова с днем рождения,- сообщает Телепрограмма.

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