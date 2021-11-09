Собиравшаяся выйти замуж за миллионера бизнес-леди Копенкина, заявила, что не хочет говорить о свадьбе

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9 ноября 2021, 13:04 Источник: teleprogramma.pro

Лариса Копенкина, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена артиста Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в беседе с журналистами призналась, что не хочет говорить о свадьбе. Ранее сообщалось, что она планирует выйти замуж за миллионера Василия Райского.

Бизнес-леди подчеркнула, что уехала отдыхать, а также уточнила, что не желает обсуждать свадьбу. "Ну потому что вот такая у меня жизнь непутевая", – отметила Лариса Копенкина, но оговорилась, что у нее все отлично, а бракосочетание на ее жизнь никак не влияет.

Экс-супруга Прохора Шаляпина порекомендовала всем жить, влюбляться, делать ошибки, путешествовать и получать удовольствие от каждого дня. "А мужики – такая вещь. Пришел и ушел", – заключила Копенкина.

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