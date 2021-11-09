Собиравшаяся выйти замуж за миллионера бизнес-леди Копенкина, заявила, что не хочет говорить о свадьбе

Бывшая жена артиста Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в беседе с журналистами призналась, что не хочет говорить о свадьбе. Ранее сообщалось, что она планирует выйти замуж за миллионера Василия Райского.
Бизнес-леди подчеркнула, что уехала отдыхать, а также уточнила, что не желает обсуждать свадьбу. "Ну потому что вот такая у меня жизнь непутевая", – отметила Лариса Копенкина, но оговорилась, что у нее все отлично, а бракосочетание на ее жизнь никак не влияет.
Экс-супруга Прохора Шаляпина порекомендовала всем жить, влюбляться, делать ошибки, путешествовать и получать удовольствие от каждого дня. "А мужики – такая вещь. Пришел и ушел", – заключила Копенкина.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.