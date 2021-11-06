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Эмме Стоун исполнилось 33 года: жизнь и карьера актрисы

, 12:38

Эмме Стоун исполнилось 33 года: жизнь и карьера актрисы
Фото из открытых источников

Свой день рождения сегодня отмечает известная американская актриса Эмма Стоун. Ей исполняется 33 года.

Стоун родилась в штате Аризона в семье подрядчика и домохозяйки. Она училась в католической высшей школе для девочек. В детстве девочка занималась в театре. В пятнадцать лет девушка вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес.

Стоун начала свою карьеру на телевидении после утверждения на роль в фильме под названием «Новая семья», после чего она сыграла в сериалах «Гонка», «Герои» и «Медиум».

Её дебютом стало кино под названием «Super Перцы». За эту роль Стоун получила премию «Молодой Голливуд». После чего она снялась в комедии «Голый барабанщик» и «Мальчикам это нравится».

В 2009 году Эмма сыграла роль в фильме «Призраки бывших подружек» вместе с Мэтью Макконахи и Дженнифер Гарнер.

Также актриса появилась в фильме «Бумажный человек» и «Мармадюк».

Взлёт её карьеры пришелся на 2012 год, тогда она сыграла роль в фильме «Новый человек паук».

Также девушка снялась в фильмах «Битва полов»,  «Алоха» и «Фаворитка».

В этом году Эмма Стоун снялась в фильме «Круэлла», где исполнила роль Стеревеллы де Виль.

После съемок фильма «Новый человек паук» в 2010 году Стоун начала встречаться с актером Эндрю Гарфилдом, но через пять лет пара распалась. В 2017 году Эмма начала встречаться с режиссером Дэйвом МакКери, они поженились год назад. В этом году у пары родилась дочь.

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