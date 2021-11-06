Александр Носик отмечает юбилей: биография актера

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6 ноября 2021, 12:28 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российский актёр театра и кино, а также телеведущий Александр Носик. Ему исполняется 50 лет.

Александр Носик родился 6 ноября 1971 года в Москве. Его родители были актёрами. Когда Саше было девять лет, его родители развелись. Вскоре мать нашла нового мужа. В 1989 году Александр окончил московскую среднюю общеобразовательную школу. Актёр пытался поступить на экономический факультет Московского Института народного хозяйства имени Плеханова, но провалил экзамены. После чего юноша поступил в финансово-экономический техникум. Осенью 1989 года Александр был призван на военную службу в рядах советской армии, два года он служил под Белгородом. Вернувшись со службы, он во второй раз пытался поступить в институт, но ему не хватило всего лишь одного балла.

В 1992 году Носик поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. Уже на четвертом курсе он был принят в труппу московского театрального центра «Вишнёвый сад». Позже он работал в театре «Миллениум» и преподавал в Московском Государственном институте культуры.

С декабря 2015 года он является президентом благотворительного фонда помощи детям «Безразличия. Нет».

Носик сыграл в таких спектаклях, как: «Убийство по ошибке», «Ханума» и «Русское лото». Также он снялся в фильмах «Спецназ», «Инструктор», «Лектор» и «Воротилы».

С 2011 по 2017 год Александр Носик был женат на Ольге фон Зингер, она работала продюсером.

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