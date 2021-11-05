Актриса Наталья Антонова показала упражнения для стройности рук

Актриса Наталья Антонова поделилась со своими поклонниками, как сохранить руки стройными, подтянутыми, чтобы они не выглядели обвисшими. Артистка уверяет, что ее «два самых легких» упражнения позволят забыть о проблеме обвисших рук, и женщинам не придется подбираться специальную одежду, а смогут они носить любые платья.
Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» похвасталась своими красивыми руками. Знаменитость в Инстаграм рассказала, как ей удается сохранять красоту бицепсов и трицепсов.
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Антонова сделала приседания с упором на ладони, после чего перевернулась и уже приступила к отжиманиям. Для своей тренировки актриса использовала подоконник. Хотя можно опереться на любую твердую поверхность,- сообщает портал Телепрограмма.
47-летняя Наталия Антонова - многодетная мама. Актриса воспитывает троих сыновей.
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