Актриса Наталья Антонова показала упражнения для стройности рук

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5 ноября 2021, 18:23 Источник: Телепрограмма

Наталья Антонова, фото: kino-teatr.ru

Актриса Наталья Антонова поделилась со своими поклонниками, как сохранить руки стройными, подтянутыми, чтобы они не выглядели обвисшими. Артистка уверяет, что ее «два самых легких» упражнения позволят забыть о проблеме обвисших рук, и женщинам не придется подбираться специальную одежду, а смогут они носить любые платья.

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» похвасталась своими красивыми руками. Знаменитость в Инстаграм рассказала, как ей удается сохранять красоту бицепсов и трицепсов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталия Антонова (@n.antonova)

Антонова сделала приседания с упором на ладони, после чего перевернулась и уже приступила к отжиманиям. Для своей тренировки актриса использовала подоконник. Хотя можно опереться на любую твердую поверхность,- сообщает портал Телепрограмма.

47-летняя Наталия Антонова - многодетная мама. Актриса воспитывает троих сыновей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталия Антонова (@n.antonova)

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