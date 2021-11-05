Какие слова сказал муж Ксении Собчак в день её рождения

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5 ноября 2021, 18:02 Источник: Телепрограмма

К. Богомолов и К. Собчак, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Телеведущей, журналистке Ксении Собчак 5 ноября исполнилось 40 лет. Знаменитость с юбилейным днём рождения трогательно поздравил муж режиссёр Константин Богомолов. Богомолов опубликовал серию фото Собчак и написал такие слова: "В твоём смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днём".

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"Лучше и не скажешь! С днем рождения твою и нашу любовь!", "Это самое изысканное поздравление любимой женщины! Хочется тоже быть такой в глазах любимого мужчины! Вдохновили, Константин!", "Умной быть почетно, но сложно… Ксении это удается на сто процентов!! Мудрая женщина выдержит многое!" - оценили фолловеры поздравление супруга Собчак.

Ранее Ксения опубликовала снимок с Богомоловым и сообщила, что на выходные они с мужем улетели в Рим, за что она ему благодарна,- сообщает Телепрограмма.

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Подписчики также оставляют поздравления Ксении в сети: "С Днем рождения, Ксения Анатольевна! Будьте счастливы и любимы, самыми близкими и родными людьми!", "С днём рождения".

Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова перед днем рождения дочери обратилась к ней с видеообращением, в котором отметила, что дочь скрывает свою истинную суть, на самом деле она светлая и тонкая.

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