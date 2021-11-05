Стас Ярушин рассказал о своем уходе с КВН

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5 ноября 2021, 10:55 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Российский актер и телеведущий, звезда КВН и бывший участник команд «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин рассказал, как однажды по просьбе Александра Маслякова его выгнали с шоу.



Ярушин в один день пришел на съемки программы, чтобы поддержать друга, однако его попросили уйти. «Но ко мне подошли и сказали: «Стас, выйди из зала. Чета Масляковых не хочет, чтобы ты здесь находился». Я с тех пор перестал ходить на КВН», — вспомнил ситуацию актер.



В то же время, звезда сериала «Универ» отметил, что к руководителю и ведущему телепередачи Александру Маслякову он претензий не имеет и благодарен времени, проведенному на съемках: «Для меня КВН был отличной школой и дал глобальный опыт».

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