Стас Ярушин рассказал о своем уходе с КВН

Российский актер и телеведущий, звезда КВН и бывший участник команд «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин рассказал, как однажды по просьбе Александра Маслякова его выгнали с шоу.
Ярушин в один день пришел на съемки программы, чтобы поддержать друга, однако его попросили уйти. «Но ко мне подошли и сказали: «Стас, выйди из зала. Чета Масляковых не хочет, чтобы ты здесь находился». Я с тех пор перестал ходить на КВН», — вспомнил ситуацию актер.
В то же время, звезда сериала «Универ» отметил, что к руководителю и ведущему телепередачи Александру Маслякову он претензий не имеет и благодарен времени, проведенному на съемках: «Для меня КВН был отличной школой и дал глобальный опыт».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.