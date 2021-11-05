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Брэд Питт разочаровался в отношениях с женщинами

, 10:44

Брэд Питт разочаровался в отношениях с женщинами

Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от личной жизни и не намерен больше жениться. Он недавно расстался с Анджелиной Джоли, с которой до сих пор идут судебные разбирательства касаемо опеки над детьми.

Знакомые артиста уверяют, что тот перестал считать знакомства и свидания с женщинами чем-то приоритетным из-за огромного груза ответственности, свалившегося на него после бракоразводного процесса с бывшей женой. Сообщается, что Брэд побывал на нескольких свиданиях, но ни одно не привело ни к чему серьезному. Кроме того, Питт продолжает в судебном порядке добиваться опеки над их с Джоли совместными детьми.

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