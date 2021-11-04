Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Рудковская призналась, что поздравила любимого мужа с днём рождения «скромненько»

, 18:26 Источник: Тeleprogramma.pro

Рудковская призналась, что поздравила любимого мужа с днём рождения «скромненько»
Евгений Плющенко и Яна Рудковская, фото: vk.com/rudkovskaya_yana

Продюсер Яна Рудковская призналась, что поздравила любимого мужа знаменитого фигуриста Евгения Плющенко с днём рождения «скромненько». 3 ноября олимпийскому чемпиону, тренеру по фигурному катанию Евгению Плющенко исполнилось 39 лет.

Судя по фото, которые супруга спортсмена выложила в соцсети, день рождения возлюбленного отметили в кругу только самых близких. Папа, мама и двое сыновей.

«Скромненько поздравили папу с днем рождения в кругу семьи, гостей позовем чуть позже! Спасибо всем за поздравления! Я счастлива, что у меня такой замечательный и талантливый муж, который делает нас каждый год счастливыми!», – поделилась счастливая Яна Рудковская, обняв своего супруга.

Он поблагодарил: «Спасибо всем за поздравления и подарки, мне очень приятно!»
Издание Тeleprogramma.pro отметило, что детки одеты в одинаковые спортивные костюмчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Володин призвал людей во власти «извлечь уроки из Смутного времени» и ориентироваться на развитие страны, а не ослабление

Володин призвал людей во власти «извлечь уроки из Смутного времени» и ориентироваться на развитие страны, а не ослабление

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Он призвал людей во власти ориентироваться исключительно на повестку развития страны, а не на ее ослабление.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью