Рудковская призналась, что поздравила любимого мужа с днём рождения «скромненько»

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4 ноября 2021, 18:26 Источник: Тeleprogramma.pro

Евгений Плющенко и Яна Рудковская, фото: vk.com/rudkovskaya_yana

Продюсер Яна Рудковская призналась, что поздравила любимого мужа знаменитого фигуриста Евгения Плющенко с днём рождения «скромненько». 3 ноября олимпийскому чемпиону, тренеру по фигурному катанию Евгению Плющенко исполнилось 39 лет.

Судя по фото, которые супруга спортсмена выложила в соцсети, день рождения возлюбленного отметили в кругу только самых близких. Папа, мама и двое сыновей.

«Скромненько поздравили папу с днем рождения в кругу семьи, гостей позовем чуть позже! Спасибо всем за поздравления! Я счастлива, что у меня такой замечательный и талантливый муж, который делает нас каждый год счастливыми!», – поделилась счастливая Яна Рудковская, обняв своего супруга.

Он поблагодарил: «Спасибо всем за поздравления и подарки, мне очень приятно!»

Издание Тeleprogramma.pro отметило, что детки одеты в одинаковые спортивные костюмчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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