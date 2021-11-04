Рудковская призналась, что поздравила любимого мужа с днём рождения «скромненько»

Продюсер Яна Рудковская призналась, что поздравила любимого мужа знаменитого фигуриста Евгения Плющенко с днём рождения «скромненько». 3 ноября олимпийскому чемпиону, тренеру по фигурному катанию Евгению Плющенко исполнилось 39 лет.
Судя по фото, которые супруга спортсмена выложила в соцсети, день рождения возлюбленного отметили в кругу только самых близких. Папа, мама и двое сыновей.
«Скромненько поздравили папу с днем рождения в кругу семьи, гостей позовем чуть позже! Спасибо всем за поздравления! Я счастлива, что у меня такой замечательный и талантливый муж, который делает нас каждый год счастливыми!», – поделилась счастливая Яна Рудковская, обняв своего супруга.
Он поблагодарил: «Спасибо всем за поздравления и подарки, мне очень приятно!»
Издание Тeleprogramma.pro отметило, что детки одеты в одинаковые спортивные костюмчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости