Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила о помолвке со своей девушкой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 ноября 2021, 13:07 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Кристен Стюарт в шоу Говарда Стерна объявила поклонникам о помолвке со своей возлюбленной.

На вопрос журналиста о свадьбе Стюарт ответила «Мы женимся, это правда».

Актриса встречается со сценаристкой Дилан Майер. Их роман закрутился в 2019 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости