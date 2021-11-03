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Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила о помолвке со своей девушкой

, 13:07 ,

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила о помолвке со своей девушкой
Фото из открытых источников

Кристен Стюарт в шоу Говарда Стерна объявила поклонникам о помолвке со своей возлюбленной.

На вопрос журналиста о свадьбе Стюарт ответила «Мы женимся, это правда».

Актриса встречается со сценаристкой Дилан Майер. Их роман закрутился в 2019 году.

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