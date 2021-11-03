Рэпер Yung Trappa задержан по подозрению в изнасиловании

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3 ноября 2021, 09:42 Анастасия Иванова

В отношении российского рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, возбудили два уголовных дела.



Против Ширяева заведены дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Потерпевшими являются обратившаяся в полицию 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна Алина, а также ее подруга.



Следствие собирается настаивать на заключении хип-хоп-исполнителя под стражу.



О задержании Yung Trappa стало известно 2 ноября. Ранее артист был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Владислав вышел на свободу в феврале 2021 года.



Обратившаяся в полицию девушка рассказала, что рэпер пригласил ее с подругой на вечеринку в загородном доме в Ленинградской области. Всего в коттедже было около восьми человек, однако первокурсница почти никого не знала. Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и ее подруга, пришел Ширяев и, несмотря на отказ, насильно принудил ее к сексу.

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