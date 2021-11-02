Эксперт по стилю Никита Карстен прокомментировал наряд старшей дочки Анджелины Джоли, которая стала носить платья

Старшая дочь голливудских актёров Анджели Джоли и Брэда Питта 15-летняя Шайло - копия мамы. Недавно девушка вышла в свет со знаменитой матерью в платье. Шайло перестала носить мальчиковые штаны и костюмы и сама выбрала для выхода с мамой и сестрами во время промотура в рамках премьеры фильма "Вечные".
В беседе с сайтом Teleprogramma.pro эксперт по стилю Никита Карстен поделился, что наследницу Анджелины Джоли просто не узнать.
По его оценке, таким изменения дочери Брэда Питта очень идут, не то что короткие волосы и наряды, как у мальчика.
Никита Карстен уверен, что "мода и психология — это две неразлучные части жизни". Эксперт по стилю напомнил, что Шайло всегда выбирала оверсайз, чтобы скрыть силуэт своей девичьей фигурки.
А сейчас специалист по моде заметил, что сейчас она в стадии "девочка — принцесса", предпочитает приталенные платья, объемные юбки, и заметно, ей хочется быть девочкой — девочкой.
По признанию Карстена, "смотреть на такую Шайло" лично ему "гораздо приятнее".
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