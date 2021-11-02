Эксперт по стилю Никита Карстен прокомментировал наряд старшей дочки Анджелины Джоли, которая стала носить платья

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 ноября 2021, 18:20 Источник: Телепрограмма

Дочери Джоли и Питта Шайло, фото: Steve Vas via www.imago-images.d, globallookpress.com

Старшая дочь голливудских актёров Анджели Джоли и Брэда Питта 15-летняя Шайло - копия мамы. Недавно девушка вышла в свет со знаменитой матерью в платье. Шайло перестала носить мальчиковые штаны и костюмы и сама выбрала для выхода с мамой и сестрами во время промотура в рамках премьеры фильма "Вечные".

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro эксперт по стилю Никита Карстен поделился, что наследницу Анджелины Джоли просто не узнать.

По его оценке, таким изменения дочери Брэда Питта очень идут, не то что короткие волосы и наряды, как у мальчика.

Никита Карстен уверен, что "мода и психология — это две неразлучные части жизни". Эксперт по стилю напомнил, что Шайло всегда выбирала оверсайз, чтобы скрыть силуэт своей девичьей фигурки.

А сейчас специалист по моде заметил, что сейчас она в стадии "девочка — принцесса", предпочитает приталенные платья, объемные юбки, и заметно, ей хочется быть девочкой — девочкой.

По признанию Карстена, "смотреть на такую Шайло" лично ему "гораздо приятнее".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости