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Звезда «Уральских пельменей» Рожков заявил, что в современном юморе не хватает смысла и морали

, 12:59 Источник: teleprogramma.pro

Звезда «Уральских пельменей» Рожков заявил, что в современном юморе не хватает смысла и морали
Андрей Рожков, фото: Facebook

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что ему не хватает в современном юморе. Артист признался, что скучает  «по старому формату КВН», он заметил, что передача сильно изменилась.

«Очень сильно, конечно, изменился КВН с той поры, когда мы играли (последняя игра Рожкова была в 2000 году). КВН стал очень быстрым, появился TikTok. Все правильно, шоу идет в ногу со временем. Это я, наверное, старомоден в таких вещах»,- поделился комик в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Рожков добавил, что в современном юморе ему не хватает смысла, мыслей, идеи и морали. По его словам, это все было в «старом КВН». Он напомнил, что некоторые команды ставили целые спектакли на сцене, и это было интересно смотреть.

Ранее юморист Денис Дорохов назвал откровения певицы Наташи Королёвой о том, что ее яйцеклетка помогла в рождении дочери друга нетрадиционной ориентации, информационным поводом для новой шутки.

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