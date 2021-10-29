Катерине Шпице исполнилось 36 лет: творческий путь актрисы

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29 октября 2021, 10:56 Наталья Полянская

Известной российской актрисе театра и кино, телеведущей Екатерине Шпице исполняется 36 лет.



Екатерина Анатольевна Шпица родилась 29 октября 1985 в Перми. Ее мать работала адвокатом. До тринадцати лет девочка жила в Республике Коми и училась в экспериментальной французской гимназии с углублённым изучением иностранных языков. В 1998 году Катерина поступила в театр студию «КОД». После чего она училась на юридическом факультете Пермского государственного университета. И с пятнадцати лет работала в Пермском камерном театре «Новая драма».

С 2005 года она начала свою актёрскую карьеру. Девушка снялась во многих фильмах. Также она работала в Московском Государственном музыкальном театре национального искусства.

В 2013 году актриса снялась в телешоу «Ледниковый период», а в 2021 году участвовала в проекте «Танцы со звёздами».



Шпица снялась в таких фильмах, как: «Метро», «Елки», «Завтрак у папы» и «Топи».



Катерина была замужем два раза. Первым её мужем был актёр Константин Адаев. Второй раз актриса вышла замуж в этом году за бизнесмена Руслана Панова.

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