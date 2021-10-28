Зудина высказалась по поводу замены Богомоловым её на Миркурбанова: У меня лично никакой реакции на это нет

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28 октября 2021, 17:23 Источник: Собеседник

Марина Зудина, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса театра и кино Марина Зудина высказалась, почему режиссёр Константин Богомолов исключили её из спектакля «На каждого мудреца» и поставил на роль богатой вдовы Софьи Турусиной актёра Игоря Миркурбанова.

Премьера постановки «На каждого мудреца» прошла в Театре наций, и Марина Зудина понравилась театралам в роли Софьи Турусиной. Возникли слухи, что между актрисой и режиссёром возникли недоразумения.

Вдова легендарного актёра Марина Зудина считает, что Богомолов не «забрал» у неё роль, поскольку до репетиций дело не дошло. Режиссёр приглашал её на разговор, они обсудили — может ли она участвовать в новой постановке, играть роль Турусовой.

По признанию Зудиной, у неё намечались тогда поездки. Актриса сама раскрыла причину:

«Да, концепция поменялась. Мы в поездке были в это время, на «Кинотавре», потом с дочкой Машей в Милане». «У меня лично никакой реакции на это нет. Я вообще не думаю на тему, как кто ко мне относится. Я общаюсь с теми, кто ко мне относится хорошо», - цитирует Марину Зудину sobesednik.ru.

Зудина высказалась о назначении Константина Хабенского худруком МХТ: «Искренне рада за весь коллектив театра!!!»

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