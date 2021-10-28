Джулии Робертс исполнилось 54 года: от официантки до «Оскара»

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28 октября 2021, 08:28 Наталья Полянская

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Американская актриса кино и телевидения Джулия Робертс сегодня отмечает свой день рождения. Обладательнице множества наград исполняется 54 года.

Джулия Фиона Робертс родилась 28 октября 1967 года в Атланте в США. Отец Джулии был продавцом водяных матрацев, а мать работала секретарём в церковном приходе. Кроме того отец Робертс владел актерской школой для детей в Джорджии. В 1971 году, когда Джулии было четыре года, её мать подала на развод. С тринадцати лет Джулия Робертс работала официанткой в пиццерии и посещала среднюю школу. После окончания школы девушка поступила в университет и переехала в Нью-Йорк.



Там она брала уроки актёрского мастерства занималась тренировкой своего произношения. После многочисленных прослушиваний Джулия получила роль в фильме «Пожарная команда». Её старший брат уже на то время был известным актером, он пригласил Джулию сняться в фильме «Красный, как кровь», где она должна была играть его сестру.

Также актриса снялась в таких фильмах, как: «Удовлетворение», «Мистическая пицца» и «Стальные магнолии».

В 1990-е годы Джулия снялась сразу в нескольких масштабных фильмах. У неё были роли в таких фильмах, как: «Умереть молодым», «Дело о пеликанах» и «Капитан крюк».



Критики очень хорошо отзывались о Джулии Робертс. Успешные картины следовали одна за другой. Все они собирали огромные суммы в прокате.

Робертс выкупила права на экранизацию бестселлера Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби», в котором она сыграла главную роль.



У актрисы была очень бурная личная жизнь. У неё были романы с Мэтью Перри, Лиамом Нисоном и многими другими. Первый её брак был с актёром Лайлом Ловеттом. Но в 2002 году Джулия вышла замуж за кинооператора Дэниела Модера.



На данный момент актриса живёт в пентхаусе в Нью-Йорке и занимается благотворительной деятельностью.

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