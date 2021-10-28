Популярный артист Михаил Трухин отмечает 50-летний юбилей

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28 октября 2021, 08:30 Наталья Полянская

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня свой день рождения отмечает советский и российский актёр театра и кино Михаил Трухин. Артисту исполняется 50 лет.

Михаил Николаевич Трухин родился 28 октября 1971 года в Петрозаводске. До четвертого класса мальчик жил в Мончегорске. С самого детства Михаил занимался дзюдо и хоккеем. После переезда семьи в Ленинград, Миша обучался в театре юношеского творчества.

В 1996 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, после чего был приглашен в Академический театр имени Ленсовета. Через четыре года актёр стал работать в Государственном драматическом театре на Литейном.



Вскоре, в 2005 году Трухин дебютировал на сцене Московского художественного театра имени Чехова в главной роли в спектакле «Гамлет», а через год был принят и в труппу театра.

Он сыграл в таких спектаклях, как: «Примадонны», «Мастер и Маргарита» и «Зойкина квартира».

Кроме того, Михаил снялся и во многих фильмах. Он сыграл роли в фильмах «Циники», «Лабиринты разума», «В спорте только девушки» и «Гости из прошлого».

Самой известной ролью можно назвать роль актёра в телесериале «Улицы разбитых фонарей».

Михаил был женат дважды. Первой женой была Любовь Ельцова. Второй избранницей стала Анна Нестерцова. Также у Михаила Трухина есть трое детей.

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