Актеру Артуру Смольянинову исполняется 38 лет: как удачная встреча изменила его жизнь

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27 октября 2021, 11:23 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Артур Смольянинов сегодня отмечает свой день рождения. Российскому актёру театра и кино исполняется 38 лет.

Артур Сергеевич Смольянинов родился 27 октября 1983 года в Москве. Его мать была художником. Крёстным отцом Артура является Иван Охлобыстин. В детстве он жил в Калининграде. Его брат Емельян Николаев отбывает девятнадцатилетний срок за участие в убийствах на националистической почве.

Творческий путь Артура начался со встречи с Валерием Перемыховым, который помог ему получить роль. В 14 лет он снялся в фильме под названием «Кто, если не мы». В двухтысячном году Артур поступил на режиссёрский факультет ГИТИС. А через 6 лет Смольянинов был принят в труппу московского театра Современник.



Актёр сыграл в таких спектаклях, как: «Три сестры», «Антоний и Клеопатра» и «Малена».



В 2013 году Артур Смольянинов женился на актрисе Дарье Мельниковой. У актера есть два сына Артур и Марк. Но уже с 6 июня 2021 года Дарья сообщила о разводе с мужем.

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