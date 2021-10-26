Влад Соколовский сообщил об ожидании с возлюбленной Ангелиной Сурковой малыша: «Эмоции ни с чем не сравнить»

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26 октября 2021, 17:08 Источник: Teleprogramma.pro

Влад Соколовский, фото: vk.com/vs_page_official

Певец Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова ждут малыша. Артист раскрыл, что его девушка беременна. Соколовский и Суркова пока не знают, кто у них родится, дочь или сын. И имя не придумали. «Мы просто ждем своего ребенка и не загадываем», — поделился певец.

У Влада Соколова в первом браке с Ритой Дакотой родилась дочь Мия. Он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что с Мией они видятся очень часто, когда находятся в одном городе. На днях девочке исполнилось четыре года.

У папы и дочери самые теплые отношения, невероятная взаимная нежность и любовь.

Влад Соколовский предполагает, что ему придется пойти на маленькие жертвы ради будущего малыша.

Артист готов творческую комнату преобразовать в детскую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20)

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