Влад Соколовский сообщил об ожидании с возлюбленной Ангелиной Сурковой малыша: «Эмоции ни с чем не сравнить»

Певец Влад Соколовский и его возлюбленная Ангелина Суркова ждут малыша. Артист раскрыл, что его девушка беременна. Соколовский и Суркова пока не знают, кто у них родится, дочь или сын. И имя не придумали. «Мы просто ждем своего ребенка и не загадываем», — поделился певец.
У Влада Соколова в первом браке с Ритой Дакотой родилась дочь Мия. Он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что с Мией они видятся очень часто, когда находятся в одном городе. На днях девочке исполнилось четыре года.
У папы и дочери самые теплые отношения, невероятная взаимная нежность и любовь. Влад Соколовский предполагает, что ему придется пойти на маленькие жертвы ради будущего малыша. Артист готов творческую комнату преобразовать в детскую.
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