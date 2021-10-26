Дмитрию Ульянову исполняется 49 лет: творческий путь актёра

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26 октября 2021, 09:51 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российский актёр театра и кино Дмитрий Ульянов. Ему исполняется 49 лет.



Дмитрий Борисович Ульянов родился 26 октября 1972 года в Москве. Дмитрий занимался дзюдо. Учился мальчик хорошо. После школы он не стал поступать в ВУЗ, и работал библиотекарем в медицинском училище, где преподавала его мать. Юноша не смог поступить в Щукинское училище, после чего поступил на актерский курс Школы-студии МХАТ, но всё равно позже смог перевестись в Щукинское училище. Окончил он его в 1998 году по специальности «актёр театра и кино». Сразу после этого его приняли в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова.



Больше всего актёр известен по таким фильмам, как: «Полнолуние», «Гастролёр», «Нити любви» и «Чужая стая». В театре Дмитрий играл в таких постановках, как: «Левша», «Ревизор» и «Отелло».

Он женат на Юлии Ульяновой. Она работала гримёром в кино. Также у актера есть сын Борис.

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