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Влад Топалов отмечает свой день рождения: певцу исполняется 36 лет

, 09:02

Влад Топалов отмечает свой день рождения: певцу исполняется 36 лет
Фото: globallookpress.com

Сегодня свой день рождения отмечает российский поп-певец и бывший солист группы «Smash» Влад Топалов. Актёру и бизнесмену исполняется 36 лет.

Владислав Михайлович Топалов родился 25 октября 1985 года в Москве. С самого детства он любил заниматься музыкой и окончил музыкальную школу по классу скрипки. С 1991 года Влад участвовал в детском ансамбле «Непоседы». Юноша выступал на концертных площадках не только в России, но и за границей.

С 1994 года Топалов учился в колледже в Англии, там он провёл три года. В 2002 году Владислав окончил школу с углублённым изучением английского и немецкого языков уже в России.

В декабре 2001 года появился дуэт «Smash», группа сразу начала работать с известными иностранными продюсерами. Уже в 2002 году они сняли свой первый клип и заняли первое место на конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. В этом же году Влад поступил на юридический факультет РГГУ. А в 2006 году вышел сольный альбом Топалова под названием «Одинокая звезда», тогда певец и дает свой первый сольный концерт в Лужниках.

Также Влад Топалов сыграл несколько эпизодических ролей в сериалах и фильмах. Весной 2020 года он участвовал в шоу «Маска» и «Ледниковый период».

Топалов был женат дважды. Его первой женой была Ксения Данилина. Второй избранницей стала Регина Тодоренко, она является певицей и телеведущей.

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