Реперу Дрейку исполняется 35 лет: как удачная встреча изменила его жизнь

Сегодня свой день рождения отмечает известный канадский рэпер и музыкальный продюсер Дрейк. Певцу исполняется 35 лет.
Дрейк родился 24 октября 1986 года В Торонто. Его мать работала учительницей, а отец был барабанщиком. Многие его родственники также являются музыкантами. В детстве он любил заниматься хоккеем. После школы Дрейк учился в высшей школе Форест Хилл, после чего пошел в академию Вон Роуд.
В 15 лет Дрейк встретил агента - друга его отца, который предложил ему роль в канадском телешоу «Деграсси: следующее поколение». Далее он появился в 139 сериях.
В начале 2006 года он выпустил свой первый микстейп, благодаря которому стал известным. В 2010 году он выпустил свой дебютный альбом и дебютировал на первом месте в Billboard 200. Через два года певец уже работал над третьим студийным альбомом. В феврале вышел его первый сингл «Started from the bottom».
В 2014 году он анонсировал свой четвертый альбом. Через год рэпер выпустил видеоклип на песню «Hotline Bling», который собрал 1.7 миллиарда просмотров на ютуб.
В этом году 5 марта был выпущен его мини-альбом - это шестой студийный альбом релиз которого несколько раз переносился.
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