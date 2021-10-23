Реперу Дрейку исполняется 35 лет: как удачная встреча изменила его жизнь

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23 октября 2021, 11:35 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известный канадский рэпер и музыкальный продюсер Дрейк. Певцу исполняется 35 лет.



Дрейк родился 24 октября 1986 года В Торонто. Его мать работала учительницей, а отец был барабанщиком. Многие его родственники также являются музыкантами. В детстве он любил заниматься хоккеем. После школы Дрейк учился в высшей школе Форест Хилл, после чего пошел в академию Вон Роуд.

В 15 лет Дрейк встретил агента - друга его отца, который предложил ему роль в канадском телешоу «Деграсси: следующее поколение». Далее он появился в 139 сериях.

В начале 2006 года он выпустил свой первый микстейп, благодаря которому стал известным. В 2010 году он выпустил свой дебютный альбом и дебютировал на первом месте в Billboard 200. Через два года певец уже работал над третьим студийным альбомом. В феврале вышел его первый сингл «Started from the bottom».



В 2014 году он анонсировал свой четвертый альбом. Через год рэпер выпустил видеоклип на песню «Hotline Bling», который собрал 1.7 миллиарда просмотров на ютуб.



В этом году 5 марта был выпущен его мини-альбом - это шестой студийный альбом релиз которого несколько раз переносился.

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