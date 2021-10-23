Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Реперу Дрейку исполняется 35 лет: как удачная встреча изменила его жизнь

, 11:35

Реперу Дрейку исполняется 35 лет: как удачная встреча изменила его жизнь

Сегодня свой день рождения отмечает известный канадский рэпер и музыкальный продюсер Дрейк. Певцу исполняется 35 лет.

Дрейк родился 24 октября 1986 года В Торонто. Его мать работала учительницей, а отец был барабанщиком. Многие его родственники также являются музыкантами. В детстве он любил заниматься хоккеем. После школы Дрейк учился в высшей школе Форест Хилл, после чего пошел в академию Вон Роуд.

В 15 лет Дрейк встретил агента - друга его отца, который предложил ему роль в канадском телешоу «Деграсси: следующее поколение». Далее он появился в 139 сериях.

В начале 2006 года он выпустил свой первый микстейп, благодаря которому стал известным. В 2010 году он выпустил свой дебютный альбом и дебютировал на первом месте в Billboard 200. Через два года певец уже работал над третьим студийным альбомом. В феврале вышел его первый сингл «Started from the bottom».

В 2014 году он анонсировал свой четвертый альбом. Через год рэпер выпустил видеоклип на песню «Hotline Bling», который собрал 1.7 миллиарда просмотров на ютуб.

В этом году 5 марта был выпущен его мини-альбом - это шестой студийный альбом релиз которого несколько раз переносился.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Политолог Марков: Россия может ввести свои войска на Украину, если Киев получит ПДЧ в НАТО

Политолог Марков: Россия может ввести свои войска на Украину, если Киев получит ПДЧ в НАТО

Россия может ввести свои войска на Украину, если Киев получит План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Такой вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил отечественный политолог Сергей Марков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество