Почему на лице певицы Татьяны Овсиенко появляются отёки

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22 октября 2021, 18:17 Источник: Телепрограмма

Татьяна Овсиенко, фото из соцсети Вконтакте

Певица, заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко сегодня, 22 октября, отмечает день рождения. Артистке исполнилось 55 лет. Татьяна Овсиенко стала известна по хитам «Запомни меня молодой и красивой», «Дальнобойщик», «Женское счастье», «За розовым морем», «Школьная пора».

Эти песни звезды 90-х популярны и сейчас. Издание «Телепрограмма» опубликовало биографию певицы, рассказав и её творческой и личной жизни. Сын Татьяны живёт в США, у артистки уже есть внук. После развода с продюсером Владимиром Дубовицким в жизни Татьяны появился другой мужчина. И она с ним счастлива.

Поклонники Татьяны Овсиенко замечают периодически на её лице отёки и переживают, что она зависима от алкоголя. Но это не так. На самом деле певица иногда делает уколы красоты, поэтому её лицо реагирует на процедуры отеками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Овсиенко (@tatianaovsienko_music)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Овсиенко (@tatianaovsienko_music)

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