Новый альбом Элтона Джона наполнен экспериментами

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 октября 2021, 15:56 Источник: iz.ru

Фото: соцсети

На новом альбоме ветерана музыкальной сцены Элтона Джона The Lockdown Sessions присутствуют дуэты с рэперами, старые мелодии в танцевальных обработках и кавер на группу Metallica. Его релиз состоится 22 октября.



Как ни странно, но появлению нового альбома способствовала пандемия. Когда Элтон Джон оказался на самоизоляции, он стал участвовать в качестве гостевого вокалиста в треках различных музыкантов. Так, например, появилась песня Pink Phantom, вошедшая в лонгплей Gorillaz. Кавер на Nothing Else Matters попал на сборник The Metallica Blacklist.



В итоге материала набралось на полноценный альбом. Существующие записи Элтон дополнил дуэтами, некоторые из которых были сочинены специально, другие же оказались кавер-версиями старых композиций. Получилось 16 треков, и они оказались максимально разными по стилю.



В Nothing Else Matters маэстро лишь играет на фортепиано, вокал же принадлежит звезде нового поколения Майле Сайрус. Песня One of Me наполнена модными битами и харизматичным рэп-вокалом скандальной звезды Lil Nas X.



Интересен дуэт со Стиви Уандером Finish Line в сопровождении хора. Он выглядит по-хорошему старомодным.



The Lockdown Sessions соединяет различные времена. Знаменитую песню It’s A Sin 1987 года, написанную Pet Shop Boys Элтон Джон исполняет с современной звездой Олли Александер (Years & Years).



Похоже, что новый альбом является своеобразным подведением итогов. Сэр Элтон Джон окидывает взором собственный путь, проделанный еще с 1960-х годов. Тем не менее, маэстро планирует его продолжить. Элтон заявил, что у него в запасе множество текстов, которые он еще хочет положить на музыку.



«Я займусь написанием этих песен в будущем, но не сейчас», - уточнил артист.



Свой тур в поддержку нового альбома Элтон Джон запланировал на 2023 год.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости