Светлане Лободе исполняется 39 лет: творческий путь певицы

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18 октября 2021, 11:17 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Сегодня свой день рождения отмечает украинская певица и автор песен Светлана Лобода. Ей исполняется 39 лет.



Светлана Сергеевна Лобода родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано и академического вокала. Затем девушка поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. После чего Светлана стала участницей популярного музыкального коллектива «Капучино». Несколько месяцев группа была не востребована, по этой причине Лобода стала выступать сольно в ночных клубах Киева. Вскоре певица покинула проект.

В 2004 году после кастинга Лобода стала новой солисткой трио «ВИА Гра». В коллективе Светлана долго не задержалась. В конце следующего года вышел её первый сольный альбом под названием «Ты не забудешь». Также она стала ведущий программы «Шоумания».

Весной 2009 года был выпущен ещё один сингл Лободы «Be my Valentine», он был представлен для участия на отборочном туре конкурса Евровидении. На конкурсе артистка появилась в гриме, с бинтами и с ссадинами, её задачей было привлечь внимание к борьбе с домашним насилием. Её выступление вызвало общественный резонанс.

В 2010 году певица записала дуэтную песню «Сердце бьётся» с Максом Барских, после чего вышел видеоклип. В 2012 году Лобода стала тренером в шоу «Голос дети».

В конце июня 2013 года музыкантке было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Украины». А в 2015 году на русском радио состоялась премьера сингла «Пора домой». Через год Светлана представила композицию «К чёрту любовь».

В 2020 году Лобода совместно с репером Pharaoh выпустила трек под названием «Boom Boom» и видеоклип на него. В конце года она презентовала песню «Moloko».

Бывшим мужем Светланы Лободы является Андрей Петрович Царь, он хореограф и танцор. В 2014 году их отношения прекратились. Также у певицы есть две дочери Евангелина и Тильда.

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