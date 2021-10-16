Олегу Верещагину исполнилось 39 лет: творческий путь шоумена

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16 октября 2021, 10:01 Наталья Полянская

Сегодня исполняется 39 лет российскому шоумену и актеру Олегу Верещагину. Он является бывшим КВНщиком и резидентом Comedy Club.

Олег Верещагин родился 16 октября 1982 года в Пермской области. Его отец был рабочим на металлургическом заводе. После учебы он поступил в Пермскую школу экономики. В юношеские годы он занимался карате и участвовал в КВН.

В университетские годы Верещагин играл за городскую сборную КВН. Он играл в команде «Парма» и получил творческий псевдоним «Бобёр». Последний раз его команда выступила на фестивале в Юрмале в 2005 году, после чего команда распалась.

В 2007 году Олег стал участником конкурса «Смех без правил», после чего дебютировал на Comedy Club. Через семь лет Верещагин стал одним из немногих мужчин-участников на шоу Comedy Woman.

В 2009 году дебютировал в кино, снявшись в картине «Самый лучший фильм». Также он снялся в сериале «Реальные пацаны». В 2015 году Олег появился фильме «Женщины против мужчин».

Олег Верещагин женат. Его супруга Александра работает детским фотографом.

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