«Не паникер абсолютно»: Ольга Ломова рассказала о поведении Валерия Леонтьева в экстремальной ситуации

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15 октября 2021, 18:24

Фото из открытого источника

Экс-солистка шоу-балета «Опасные связи» Ольга Ломова вспомнила о случае, который произошёл с артистами много лет назад. Об этом пишет Pravda.ru.

«Мы летели в самолете, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, сидел читал, как камень, застывший», — рассказала танцовщица.

Эта история вспомнилась женщине в связи с тем, что больной коронавирусом артист убеждает всех, что с ним всё в порядке. по словам Ломовой, она уверена, что такое поведение в духе талантливого артиста.

«Не паникер абсолютно. Даже если внутри что-то переживает никогда не покажет», — заключила Ольга Ломова.

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