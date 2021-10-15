Исполнитель роли Джеймса Бонда рассказал, почему отдыхает в гей-барах

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15 октября 2021, 09:59 Анастасия Иванова

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по серии фильмов об агенте 007, объяснил, почему предпочитает отдыхать в гей-барах.



Дэниел считает, что в заведениях для представителей ЛГБТ-сообщества всегда витает атмосфера дружелюбия. Еще один плюс: не происходит серьезных конфликтов. «В барах для гетеросексуалов обязательно найдется какой-нибудь агрессивный подонок. Я просто устал от этого. А еще я знакомился там с девушками. Туда приходит много девушек именно по тем же причинам, по которым хожу туда я», — отметил Крэйг.



Также актер поделился случаем, когда журналисты поймали его в гей-баре на встрече с другом: «Была приятная ночь, мы говорили об изменениях в моей жизни, напились. И я предложил: "О, давай пойдем в бар". Ирония заключается в том, что нас как бы поймали. Но это было довольно странно, потому что мы не делали ничего предосудительного».

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