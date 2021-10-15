Аргументы Недели Шоу-бизнес 18+

Исполнитель роли Джеймса Бонда рассказал, почему отдыхает в гей-барах

, 09:59

Исполнитель роли Джеймса Бонда рассказал, почему отдыхает в гей-барах

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по серии фильмов об агенте 007, объяснил, почему предпочитает отдыхать в гей-барах.

Дэниел считает, что в заведениях для представителей ЛГБТ-сообщества всегда витает атмосфера дружелюбия. Еще один плюс: не происходит серьезных конфликтов. «В барах для гетеросексуалов обязательно найдется какой-нибудь агрессивный подонок. Я просто устал от этого. А еще я знакомился там с девушками. Туда приходит много девушек именно по тем же причинам, по которым хожу туда я», — отметил Крэйг.

Также актер поделился случаем, когда журналисты поймали его в гей-баре на встрече с другом: «Была приятная ночь, мы говорили об изменениях в моей жизни, напились. И я предложил: "О, давай пойдем в бар". Ирония заключается в том, что нас как бы поймали. Но это было довольно странно, потому что мы не делали ничего предосудительного».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Эксперт Виталий Третьяков спрогнозировал распад Украины в случае выполнения Киевом минских соглашений

Эксперт Виталий Третьяков спрогнозировал распад Украины в случае выполнения Киевом минских соглашений

Выполнение Киевом минских договоренностей об урегулировании вооруженного конфликта на территории Донбасса приведет к распаду Украины. Соответствующий прогноз озвучил российский эксперт Виталий Третьяков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью