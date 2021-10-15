Актер Джордж Клуни снова пожалел о том, что снялся в «Бэтмене»
15 октября 2021, 09:17 Анастасия Иванова
Американский актер и режиссер Джордж Клуни в очередной раз пожалел о своем участии в картине «Бэтмен и Робин» режиссера Джоэла Шумахера.
Во время одного из последних интервью репортер спросил Клуни о культовой роли героя в плаще и возможности повторить этот образ снова. «Я снялся лишь в одном супергеройском фильме и так облажался, что меня до сих пор не подпускают к подобным проектам», — ответил актер, добавив, что ему «физически больно» пересматривать «Бэтмена и Робина».
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