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Актер Джордж Клуни снова пожалел о том, что снялся в «Бэтмене»

, 09:17

Актер Джордж Клуни снова пожалел о том, что снялся в «Бэтмене»
Фото: globallookpress.com

Американский актер и режиссер Джордж Клуни в очередной раз пожалел о своем участии в картине «Бэтмен и Робин» режиссера Джоэла Шумахера.

Во время одного из последних интервью репортер спросил Клуни о культовой роли героя в плаще и возможности повторить этот образ снова. «Я снялся лишь в одном супергеройском фильме и так облажался, что меня до сих пор не подпускают к подобным проектам», — ответил актер, добавив, что ему «физически больно» пересматривать «Бэтмена и Робина».

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