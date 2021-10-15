«Я пою не для всех - я пою для каждого»: Николаю Баскову исполнилось 45 лет

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15 октября 2021, 08:59 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российский эстрадный и оперный певец, телеведущий Николай Басков. Народному артисту исполняется 45 лет.



Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Его отец является военнослужащим, а его мать преподаватель математики. После рождения сына семье пришлось переехать в ГДР, там мать Баскова работала диктором на телевидении, а отец проходил военную службу. С пяти лет Николай начал увлекаться музыкой. После чего семья вернулась жить в Балашиху. В музыкальную школу Басков поступил уже в Тыве. В 1989 году он окончил музыкальную школу при Новосибирской консерватории с золотой медалью. В двенадцать лет в Парижской национальной опере он исполнил роль третьего мальчика в опере Моцарта «Волшебная флейта». С 1989 по 1992 год он выступал на сцене детского музыкального театра юного актёра, в составе которого побывал на гастролях в США, Швейцарии, Франции и Израиле.



В 1993 году Николай поступил в ГИТИС на специальность актера музыкального театра, после чего поступил в Российскую Академию музыки имени Гнесиных.

Через четыре года он стал лауреатом первого Всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада».



В 2001 году певец поступил в аспирантуру Московской государственной консерватории Чайковского. В 2004 году артист ушёл из Большого театра и заключил контракт с Нижегородским государственным театром оперы и балета имени Пушкина.



Басков часто выступает на различных концертах и принимает участие в масштабных мероприятиях.



Также Николай выступает на эстраде с исполнением неаполитанских песен и современной музыки.



У Баскова есть бывшая жена Светлана Шпигель. Она является дочерью продюсера Баскова Бориса Шпигеля. С 2017 по 2018 год Николай Басков был в отношениях с моделью Викторией Лопыревой.

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