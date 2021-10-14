Модельеру Валентину Юдашкину исполнилось 58 лет

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14 октября 2021, 08:25 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российский художник и модельер Валентин Юдашкин. Заслуженному деятелю искусств России исполняется 58 лет.



Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в посёлке Баковка в Московской области. Мальчик учился в школе. Любовь к шитью и моделированию одежды появилась у Валентина ещё в раннем детстве. Юноша дни и ночи напролет проводил за рисованием своих первых эскизов и образцов одежды. Его родители были против увлечения мальчика, они мечтали чтобы он овладел более мужской профессией.



В 1986 году он окончил с отличием Московский индустриальный техникум. В 1991 году в Париже была представлена первая коллекция Юдашкина, она состояла из 150 моделей.



В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед олимпийскими играми. Также он одевал мужскую и женскую футбольную сборную России.



В 2008 году Валентин стал участником разработки образцов формы для военнослужащих ВС РФ. Он в основном занимался прототипами только парадной формы.



В 2010 году Юдашкин на один день стал ведущим шоу «Модный приговор» на Первом канале в честь годовщины программы.



С 2012 года Валентин является главным редактором круглосуточного канала «Стиль и мода».



Также у Валентина Юдашкина есть своя торговая марка Yudashkin Jeans. Занимается линией одежды в стиле кэжуал, свою первую коллекцию для дома моды Валентина Юдашкина модельер создал ещё в 1987 году. Сейчас его дом моды является одним из ведущих в России.



Валентин женат. Его жена Мария Юдашкина является топ менеджером модного дома. Также у них есть дочь Галина, которая работает фотографом.

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