Сегодня Тимуру Родригезу исполняется 42 года

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 октября 2021, 08:26 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российский шоумен, певец и радиоведущий Тимур Родригез. Участнику телепроекта КВН и актёру исполняется 42 года.



Настоящее имя актёра - Тимур Микаилович Керимов. Тимур родился 14 октября 1979 года в Пензе. Его отец был актером кукольного театра, а мать работала переводчицей, учительницей немецкого и английского языков. После окончания средней школы он поступил в Пензенский Государственный педагогический университет на факультет иностранных языков. Тимур окончил его в 2001 году.

Свою телевизионную карьеру он начал с участия в конкурсе на телеканале НТВ. После чего Родригез стал ведущим этого канала и диджеем радиостанции. Большую известность он получил участвуя в шоу Comedy Club с 2005 по 2008 год. В 2009 году Тимур выпустил свою первую композицию под названием «Слушай свое тело», после чего записал совместную песню с Ани Лорак «Увлечение».



Также он стал ведущим программы «Танцы без правил». Также он выпустил дебютный альбом «О тебе», который получил премию «Золотой граммофон».



В 2013 году Родригес принял участие в музыкальном шоу «Один в один».



В 2017 году он выпустил клипы под названием «Безбашеный», «Тамара», «За тобой».



В этом году вместе с Тимуром Батрутдиновым он стал ведущим нового шоу на НТВ под названием «Шоумаскгоон».



Тимур Родригез женат на Анне Девочкиной. У пары есть два сына: Мигель и Даниэль.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости