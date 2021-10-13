Американский рэпер Канье Уэст выставит на продажу свое огромное ранчо

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13 октября 2021, 21:22 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Канье Уэст решил избавиться от своего огромного ранчо под названием Monster Lake в городе Коди штата Вайоминг. За выставленный на продажу объект он попросил 11 миллионов долларов.



Американский рэпер владел участком земли более 1,5 тысячи гектаров с 2019 года. Тогда он потратил на объект 8 миллионов долларов. Исполнитель владел восемью жилыми постройками, рестораном, конференц-залом, территорией для проведения мероприятий, а также сараями и загонами для лошадей.



По документам Уэсту принадлежит половина собственности, вторую он арендует у правительства. На данный момент неизвестно, с чем именно связана продажа имущества. Представители издания New York Post обратились к артисту за комментариями. Канье также владеет еще одним ранчо в 2,7 тысячи гектаров, в которое он вложил 14,5 миллиона долларов.

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