Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Американский рэпер Канье Уэст выставит на продажу свое огромное ранчо

, 21:22

Американский рэпер Канье Уэст выставит на продажу свое огромное ранчо
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Канье Уэст решил избавиться от своего огромного ранчо под названием Monster Lake в городе Коди штата Вайоминг. За выставленный на продажу объект он попросил 11 миллионов долларов.

Американский рэпер владел участком земли более 1,5 тысячи гектаров с 2019 года. Тогда он потратил на объект 8 миллионов долларов. Исполнитель владел восемью жилыми постройками, рестораном, конференц-залом, территорией для проведения мероприятий, а также сараями и загонами для лошадей.

По документам Уэсту принадлежит половина собственности, вторую он арендует у правительства. На данный момент неизвестно, с чем именно связана продажа имущества. Представители издания New York Post обратились к артисту за комментариями. Канье также владеет еще одним ранчо в 2,7 тысячи гектаров, в которое он вложил 14,5 миллиона долларов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью