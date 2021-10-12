Паулине Андреевой 33 года: некоторые факты о жизни актрисы

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12 октября 2021, 08:51 Наталья Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполняется 33 года.



Настоящее имя Паулины Андреевой - Екатерина. Причину смены имени актрисы поклонники звезды и пресса узнали только в 2016 году. Об этом рассказали бывшие одноклассники и классный руководитель девушки. Псевдоним Андреева взяла после поступления в театральный вуз, только по той причине, чтобы её не путали с Екатериной Андреевой, которая является известной телеведущей.



Андреева родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде. Её мать работает ландшафтным дизайнером, а отец является бизнесменом. Она училась в гимназии на Васильевском острове. В детстве она увлекалась танцами. После обучения в школе девушка поступила на факультет журналистики в СПБГУ. В ВУЗе она проучилась два года и уехала в Москву, где поступила в Школу студию МХАТ. После окончания студии она была принята в труппу МХТ имени Чехова.



В кино Паулина дебютировала в 2008 году в сериале «Оттепель».



Кроме того, актриса снялась в таких фильмах, как: «Саранча», «Выстрел», «Любовницы» и «Мифы».



В 2020 году она дебютировала, как автор сценария сериала «Псих», а её муж выступил режиссёром.



Паулина Андреева замужем за Фёдором Бондарчуком. Они поженились в 2019 году. В марте 2021 года она родила сына Ивана.

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