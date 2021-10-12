Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Паулине Андреевой 33 года: некоторые факты о жизни актрисы

, 08:51

Паулине Андреевой 33 года: некоторые факты о жизни актрисы
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполняется 33 года.

Настоящее имя Паулины Андреевой - Екатерина. Причину смены имени актрисы поклонники звезды и пресса узнали только в 2016 году. Об этом рассказали бывшие одноклассники и классный руководитель девушки. Псевдоним Андреева взяла после поступления в театральный вуз, только по той причине, чтобы её не путали с Екатериной Андреевой, которая является известной телеведущей.

Андреева родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде. Её мать работает ландшафтным дизайнером, а отец является бизнесменом. Она училась в гимназии на Васильевском острове. В детстве она увлекалась танцами. После обучения в школе девушка поступила на факультет журналистики в СПБГУ. В ВУЗе она проучилась два года и уехала в Москву, где поступила в Школу студию МХАТ. После окончания студии она была принята в труппу МХТ имени Чехова.

В кино Паулина дебютировала в 2008 году в сериале «Оттепель».

Кроме того, актриса снялась в таких фильмах, как: «Саранча», «Выстрел», «Любовницы» и «Мифы».

В 2020 году она дебютировала, как автор сценария сериала «Псих», а её муж выступил режиссёром.

Паулина Андреева замужем за Фёдором Бондарчуком. Они поженились в 2019 году. В марте 2021 года она родила сына Ивана.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Аналитик Александр Костин: война между Россией и Украиной может начаться в случае вступления Киева в НАТО

Аналитик Александр Костин: война между Россией и Украиной может начаться в случае вступления Киева в НАТО

Военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной может начаться в случае вступления Киева в Североатлантический альянс. На это в разговоре со СМИ указал некоторое время назад аналитик Александр Костин.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Политика

Общество