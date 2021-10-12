Хью Джекману исполняется 53 года

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12 октября 2021, 08:43 Наталья Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня свой день рождения отмечает австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман. Главному герою фильма «Росомаха» исполняется 53 года.



Хью Джекман родился 12 октября 1968 года в Сиднее в многодетной семье. Он был самым младшим из пятерых детей. Когда мальчику было восемь лет его родители развелись. Дочери остались с матерью, а сыновья с отцом. В детстве Хью любил играть в баскетбол и ходить в походы.



После школы он поступил в технологический университет в Сиднее на факультет журналистики. После чего начал всерьез увлекаться театром и поступил на театральные курсы в актёрском центре.



После трёх лет обучения в Западноавстралийской Академии Исполнительских Искусств Джекман начал сниматься в сериале. С 1996 года он работал в постановке мюзикла «Бульвар Сансет». В двухтысячном году его заметили в Голливуде и предложили роль в фильме «Люди Х». А в 2008 году вышел фильм «Австралия», там актер тоже занял главную роль.



В 2012 году Джекман снялся в фильме «Отверженные». Также он получил именную звезду на голливудской «Аллее славы».



В 2019 году Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннеса, как актер дольше всего играющий супергероя - Росомаху. Он исполнял эту роль в течение шестнадцати лет, начиная с фильма «Люди Х» и заканчивая фильмом «Логан».



С 1996 года Джекман женат на актрисе Деборре-Ли Фернесс, у актрисы долгое время не получалось иметь своих детей, после чего пара усыновила мальчика Оскара и девочку Аву.

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