Актёр Иван Колесников рассказал о своём женском царстве - жене и трёх дочках

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11 октября 2021, 17:52 Источник: Тeleprogramma.pro

vk.com/ivan_kolesnikov83

Актёр Иван Колесников считает, что его "женское царство" — три дочери и жена, это награда. Артист и театральный художник Лина Раманаускайте растят трёх дочерей. Старшей, Авдотье, — 15 лет, средней Вере - восемь, малышке Лизе - три года.

"Если бы у меня было три мальчика, это было бы наказание. Девочки — это чудесно", - рассказал Иван Колесников в беседе с Телепрограммой.

Для актера время в семейном кругу - истинное удовольствие. Он умеет и косички дочкам заплести, любит готовить. "Мне нравится дома, я не очень тусовочный парень", - раскрыл Колесников.

Глава семейства рассказал про детей, что старшая дочь "проявляет себя как человек, познавший жизнь", "как и все дети в этом возрасте". Восьмилетняя Вера занимается художественной гимнастикой.

По словам Ивана Колесникова, "младшая, Лизавета, наслаждается трехлетней жизнью, катается на горках" и всячески вьет из родителей веревки".

View this post on Instagram Публикация от Колесников Иван (@ivan_kolesnikov83)

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