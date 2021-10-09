«Я не боюсь умереть. Смерть - это как пересесть из одной машины в другую»: 81 год со дня рождения Джона Леннона

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9 октября 2021, 13:31 Наталья Полянская

Фото: кадр из клипа "Imagine" Джон Леннон

Сегодня прошёл ровно 81 год со дня рождения британского рок-музыканта и поэта Джона Леннона. Больше всего он известен тем, что стал одним из основателей и участников группы The Beatles.



Джон Уинстон Оно Леннон родился 9 октября 1940 года в Великобритании. Вскоре после рождения мальчика его родители разошлись. Его мать нашла себе другого мужчину и отдала сына на воспитание тёте. С детства он увлекался игрой на гитаре. Мальчик не любил учиться, но пел в хоре и издавал рукописный журнал. В школьные времена он основал свою первую музыкальную группу.



Вскоре школьная группа переросла в проект «The Beatles». В 1960 году музыкальная группа отправилась впервые за границу, они выступали в клубах. С 1964 года по 1966 год Битлз были на вершине славы. Они ездили на гастроли по всему миру. В 1967 году Леннон увлёкся наркотиками и стал отдаляться от остальных членов группы.



Через год отношения в группе окончательно испортились. У Леннона и Пола Маккартни накопилось множество претензий друг к другу. Битлз были на грани распада.



Джон Леннон был женат дважды. Первой его женой стала Синтия Леннон. А второй избранницей стала Йоко Оно, поначалу она была его любовницей.



8 декабря 1980 года Джона Леннона убил гражданин США Марк Дэвид Чепмен. Мужчина сделал пять выстрелов в спину Джону. В 1984 году вышел посмертный альбом Джона Леннона «Milk and Honey».

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