Одна из самых известных моделей отмечает юбилей: Белле Хадид исполнилось 25 лет

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9 октября 2021, 12:25 Наталья Полянская

Фото: depositphotos.com

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид отмечает сегодня свой день рождения. Постоянному лицу модных домов Dior и Bulgari исполняется 25 лет.



Изабелла Хаир Хадид родилась 9 октября 1996 года в США в Лос-Анжелесе. Её мать была телеведущей и моделью, а отец мультимиллионером. Белла является мусульманкой. В детстве девочка занималась конным спортом, но бросила его по состоянию здоровья. В 2014 году Белла занялась фотографией, но вскоре она оставила это увлечение из-за модельного бизнеса.



Девушка имела большое количество комплексов по поводу своей внешности. Она долго боролась с лишним весом, после чего начала стремительно худеть и сделала ринопластику в пятнадцать лет. Также она перенесла множество других пластических операций.



В 2016 году она участвовала в показах Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY и Dior. Хадид стала лицом косметического дома Dior. Также она победила в номинации «Модель года».



Самым масштабным контрактом модели стал контракт, заключенный с компанией Victoria's secret. В 2017 году Белла стала послом бренда Bulgari.



В начале 2015 года модель начала встречаться с певцом The Weeknd. Но пара рассталась из-за плотных рабочих графиков.

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