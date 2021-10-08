Теща Прохора Шаляпина обвинила его в смерти своей дочери

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8 октября 2021, 09:39 Турана Гулиева,

Фото: соцсети

Новоиспеченный вдовец 42-летней миллионерши в эфире у Андрея Малахова «Прямой эфир» заявил, что бывшая теща обвиняет его в смерти своей дочери. Мол, это он ее заразил коронавирусом.

Ранее певец ответил на обвинения «пиара» на смерти моей супруги. Коллега Шаляпина Наталья Штурм вообще усомнилась в том, что Татьяна реально умерла и заподозрила инсценировку ради пиара. Шаляпин заявил: «Остановите это мракобесие на смерти человека! В своих глупейших версиях о якобы «пиаре» и наследстве», а также подтвердил смерть жены и попросил не трогать его и родителей Татьяны Дэвис: «Меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со всякими дворняжками, не имеющими к нам отношения! Которые уж точно пытаются напомнить о себе, так грязно и неуместно обвиняя меня и даже покойную Таню в пиаре».



42-летняя Татьяна Дэвис скончалась от последствий коронавируса после двух месяцев борьбы с болезнью.

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