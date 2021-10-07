В чем секрет: продюсеры рассказали об успехе бондианы

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7 октября 2021, 22:38 Анастасия Иванова

Фото: pinster.ru

Продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон раскрыли секрет популярности фильмов об агенте 007.

Уилсон считает, что благодаря привлечению новых актеров и режиссеров главный герой все равно постоянно меняется, несмотря на то, что он все еще верен традициям. Именно в этом умении отвечать запросам времени продюсер увидел причину неизменной востребованности картин о Бонде.

По словам Брокколи, несмотря на эти перемены, некоторые качества главного героя остаются неизменными: «Он всегда останется верным своему делу и самоотверженным слугой своей страны, человеком, который не готов поступиться принципами и который готов отдать жизнь ради общего блага. В одном из романов Флеминга приводится русское досье на Бонда, и там есть такая фраза: «Никогда не брал взяток». Понимаете?»

Барбара также добавила, что персональная выгода и личная слава не имеют никакого значения для агента, и он всегда будет следовать приказам британского правительства. При этом, по мнению продюсера, не стоит бояться перемен, которые происходят с франшизой.

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