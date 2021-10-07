Отец Бритни Спирс надеялся, что религия сможет помочь дочери вылечиться от психического расстройства
7 октября 2021, 09:13 Анастасия Иванова
Отец американской поп-певицы Бритни Спирс хотел спасти ее от психического расстройства при помощи христианства.
Джейми Спирс верил в то, что религия способна исцелить дочь от психического расстройства. В 2008 году родственник звезды получил опекунство над ней и тогда же сблизился с христианкой и бизнес-менеджером Лу Тейлор. Та, вместе с бывшим менеджером Бритни Робином Гринхиллом, помогала управлять делами, связанными с карьерой и личной жизнью артистки.
В то время Спирс-старший, Тейлор и Гринхилл ходили с Библией и заставляли певицу читать религиозную литературу, а также резко высказывались в адрес людей, которых считали «недостаточно хорошими христианами». При этом вопросы религии отошли на второй план, как только они получили доступ к деньгам исполнительницы.
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