Провокационная съемка: Кайли Дженнер снялась полностью обнаженная в искусственной крови
7 октября 2021, 09:15 Анастасия Иванова
Телезвезда Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для рекламы новой коллекции собственного косметического бренда Kylie Cosmetics.
На видео в Сети знаменитость позирует с распущенными волосами и без одежды, размазывая по телу искусственную кровь. Данным роликом Кайли анонсировала выход линейки в сотрудничестве с фильмом «Кошмар на улице Вязов», которая приурочена к Хеллоуину.
Пользователи сети оценили новость и внешний вид предпринимательницы в комментариях: «Боже, вау», «Королева Хеллоуина», «Какая крутая идея!», «Не может этого быть!», «Кайли, это потрясающе!»
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