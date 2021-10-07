Провокационная съемка: Кайли Дженнер снялась полностью обнаженная в искусственной крови

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7 октября 2021, 09:15 Анастасия Иванова

Кайли Дженнер. Фото: соцсети

Телезвезда Кайли Дженнер снялась полностью обнаженной для рекламы новой коллекции собственного косметического бренда Kylie Cosmetics.



На видео в Сети знаменитость позирует с распущенными волосами и без одежды, размазывая по телу искусственную кровь. Данным роликом Кайли анонсировала выход линейки в сотрудничестве с фильмом «Кошмар на улице Вязов», которая приурочена к Хеллоуину.



Пользователи сети оценили новость и внешний вид предпринимательницы в комментариях: «Боже, вау», «Королева Хеллоуина», «Какая крутая идея!», «Не может этого быть!», «Кайли, это потрясающе!»

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