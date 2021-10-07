Анастасия Стоцкая отмечает день рождения: актрисе 39 лет

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7 октября 2021, 08:50 Наталья Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Её мать была художницей, а отец был врачом. Девочка училась в школе. С пяти лет она гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов. Также она окончила актерский факультет Российской академии театральных искусств в 2003 году.

Первой профессиональной работой на сцене была роль в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Также она играла в театре Луны, где её заметил Филипп Киркоров, который в дальнейшем пригласил её на кастинг в мюзикл «Чикаго», а после чего под его руководством Стоцкая записала свои первые песни для сольного проекта.

В 2003 году Юлия участвовала в конкурсе «Новая волна». Также она участвовала в различных шоу, таких как: «Танцы со звёздами» и «Один в один».

Многие годы она играла в театрах, в особенности в мюзиклах и рок-операх. Актриса появлялась в мюзиклах «Чикаго», «Чайка», «Безымянная звезда» и «Шахматы».

Оно была замужем дважды. Первым её мужем был актёр Алексей Секирин. Вторым её избранником стал Сергей Абгарян. Он занимается ресторанным бизнесом. Во втором браке родилось двое детей. Но пара рассталась ещё в 2019 году.

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