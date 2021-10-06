Певице Наргиз исполняется 51 год

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 октября 2021, 10:48 Наталья Полянская

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня российская певица и рок-музыкант Наргиз Закирова отмечает свой 51-й день рождения.



Пулатовна Наргиз Закирова родилась 6 октября 1970 года в Ташкенте в музыкальной семье. Мать Наргиз была популярной эстрадной певицей. Впервые Наргиз выступила на сцене в четыре года, а потом в пятнадцать лет с песней «Помни меня» на музыку своего дяди и слова Ильи Резника. Также она участвовала во всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни, там она получила приз зрительских симпатий. В 1995 году вместе с родителями девочка эмигрировала из Узбекистана в США. Там она работала в тату салоне и записала свой первый альбом под названием «Золотая клетка».



В 2013 году Наргиз участвовала в американском шоу The X Factor. После чего приняла участие уже в российском проекте «Голос».



С 2014 по 2019 год Наргиз сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым. Композитор написал для неё дебютный сольный сингл под названием «Я не твоя». В 2015 году она выпустила свой второй сингл под названием «Ты - моя нежность».



В 2019 году Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз и запретил исполнять ей все песни, которые они записывали на протяжении длительного периода их совместного творчества.



Певица была замужем один раз. Её мужа зовут Филипп Бальзано, он певец. Спустя некоторое время после свадьбы они развелись. Также у исполнительницы есть трое детей от разных мужчин: дочь Сабина, и Лейла и сын Ауэль. Как и Наргиз дети имеют американское гражданство.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости