Джордж Клуни запретил жене смотреть фильм «Бэтмен и Робин», где сыграл главную роль

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6 октября 2021, 08:58 Анастасия Иванова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Амаль Клуни рассказала, что супруг не дает ей смотреть кинокартину, где он сыграл главную роль. «Есть определенные фильмы, про которые я просто говорю: «Я хочу, чтобы у моей жены сохранилось уважение ко мне», — пошутил Джордж.



Американский актер добавил, что своей ролью полностью разрушил франшизу, посвященную Бэтмену, поэтому его не позвали участвовать в новом проекте «Флэш». В нем Бэтмена исполнит Бен Аффлек.

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